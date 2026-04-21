De qué trata y dónde ver "La historial oficial", la película de Luis Puenzo

El film protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio ganó el premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera en 1986.

Luis Puenzo murió a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires tras atravesar problemas de salud que, en el último tiempo, lo habían mantenido alejado de la vida pública.

El director fue el creador de una obra que cambió el cine argentino: "La historia oficial" , la primera producción nacional en ganar un Premio Oscar en 1986.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Argentores , que lo despidió con un comunicado destacando su trayectoria como guionista y productor.

"La historia oficial" se sitúa en los últimos años de la dictadura cívico-militar argentina , autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983), y sigue a Alicia , una profesora de historia, que vive en Buenos Aires junto a su marido Roberto , un empresario que se benefició económicamente durante el régimen.

Pero todo lo que era aparentemente "perfecto", comienza a desmoronarse cuando, sin buscarlo, empieza a hacerse preguntas sobre el origen de Gaby , su hija adoptiva .

la historia oficial

Lo que parecía un proceso legal y común se convierte en una sospecha que crece con el tiempo, impulsada por el relato de Ana, una amiga que regresó del exilio y le cuenta lo que había presenciado durante su cautiverio: mujeres detenidas que daban a luz en centros clandestinos y cuyos bebés eran separados y entregados a otras familias.

A partir de ese momento, la película se convierte en una búsqueda cada vez más angustiante. Nuestra protagonista empieza a observar a su entorno de otra manera, especialmente a su esposo, quien representa la negación.

La relación entre ambos se tensa a medida que la verdad se vuelve imposible de ignorar, y Alicia deberá elegir entre sostener su vida tal como la conocía o enfrentar lo que realmente ocurrió con su hija.

la historia oficial2

Reparto de "La historia oficial"

Héctor Alterio como Roberto Ibáñez

Norma Aleandro como Alicia Marnet de Ibáñez

Chunchuna Villafañe como Ana

Analía Castro como Gabriela Ibáñez

Hugo Arana como Enrique

Guillermo Battaglia como José

Chela Ruiz como Sara

Patricio Contreras como el Profesor Benítez

María Luisa Robledo como Nata

Aníbal Morixe como Miller

Jorge Petraglia como Macci

Pablo Rago

Daniel Lago como Dante

Laura Palmucci como Rosa

Dónde ver "La historia oficial", de Puenzo

Actualmente, "La historia oficial" se encuentra disponible en Amazon Prime Video. Además, suele aparecer en rotación en ciclos especiales dentro de plataformas digitales, cines argentinos y espacios de alquiler online, aunque su disponibilidad puede variar según el país.

Embed - La Historia Oficial - Trailer

En 1986, la cinta ganó el Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Luis Puenzo y Aída Bortnik también fueron nominados en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, la obra fue reconocida en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.