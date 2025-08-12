"Shrek 5" retrasa su estreno una vez más, la película fue anunciada oficialmente en julio de 2024







Originalmente, su estreno estaba previsto para el 1 de julio de 2026 y estaba previsto que llegara a tiempo para el 25º aniversario de la franquicia.

Shrek posterga el estreno de su quinta película.

Shrek 5 no se estrenará en 2026, según han confirmado Universal Pictures y DreamWorks Animation.

En julio del año pasado, DreamWorks sorprendió a los fans con el anuncio de Shrek 5. Originalmente, su estreno estaba previsto para el 1 de julio de 2026 y estaba previsto que llegara a tiempo para el 25.º aniversario de la franquicia. La compañía también anunció que la película contará con el regreso de los protagonistas de la franquicia, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. Zendaya se une al reparto de voces como la hija de Shrek y Fiona.

Shrek 5.jpg Poco después, la película se pospuso hasta el 23 de diciembre de 2026. Sin embargo, ahora se ha confirmado que se retrasa aún más y no se estrenará en 2026. Su estreno está programado para el 30 de junio de 2027. Según el portal Deadline, no se ha revelado el motivo del retraso.

Eddie Murphy confirmó que tendrá su película spin-off de Burro La noticia llega pocas semanas después de que se revelara que se está desarrollando un spin-off centrado en Burro, según Eddie Murphy.

Murphy también compartió que él y sus coprotagonistas de Shrek todavía "estaban grabando voces" para la quinta película de Shrek y que llevaban dos años en el proceso.

El primer avance de Shrek 5 , que muestra a los personajes mirándose en el espejo mágico ante imágenes de Shrek inspiradas en memes, generó controversia sobre los nuevos diseños. La película será la primera entrega de la franquicia principal desde Shrek Forever After de 2010, y la primera película desde el spin-off El Gato con Botas: El Último Deseo, este último resultó ser un éxito crítico y comercial tras su estreno en 2022.

