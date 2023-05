Lanzaron el tráiler de la nueva película de las Tortugas Ninjas de Seth Rogen

Según la sinopsis de la película, “Después de años de estar protegidos del mundo humano, los hermanos tortuga se propusieron ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales a través de actos heroicos. Su nueva amiga, April O'Neil, los ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se vuelven locos cuando un ejército de mutantes se desata sobre ellos".

Otras adaptaciones de las Tortugas Ninjas

Los cómics de “TMNT” se adaptaron por primera vez a la pantalla en 1987 con la serie animada de televisión del mismo nombre. En 1990, se estrenó la primera película de acción real, seguida de "Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze" de 1991 y "Teenage Mutant Ninja Turtles III" de 1993.

“Mutant Mayhem” está dirigida por Jeff Rowe y Kyler Spears y escrita por Rogen. Está producida por Rogen, James Weaver, Evan Goldberg y Lukas Williams, y cuenta con la producción ejecutiva de Josh Fagen y Ramsay McBean.