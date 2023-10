Liam Gallagher anunció una gira por el 30 aniversario del disco "Definitely Maybe" de Oasis

Liam Gallagher compartió detalles de una gira para celebrar los 30 años del álbum debut de Oasis , "Definitely Maybe" .

Los fanáticos han estado esperando noticias de los programas desde que Gallagher confirmó a principios de este año que estaba buscando tocar su álbum debut de 1994 en su totalidad. Liam estuvo dado información desde entonces, incluyendo su reciente revelación de que también tocaría caras B del disco y "Half The World Away" cantada por su hermano, ex compañero de banda y compositor principal de Oasis, Noel.

Liam compartió todos los detalles de la gira de 12 fechas "Definitely Maybe 30 Years" por el Reino Unido e Irlanda, que comienza en Sheffield el 2 de junio antes de pasar una noche en Cardiff, tres en Londres, tres en su Manchester natal, dos en Glasgow y dos en Dublín.

“Estoy dando vueltas por la casa para anunciar la gira 'Definitely Maybe'”, dijo Gallagher. “El álbum más importante de los 90 sin excepción. Yo no estaría en ningún lado sin él y tú tampoco, así que celebremos juntos LG x” .

Un comunicado de prensa también promete otras “canciones favoritas de los fanáticos que podrían interpretarse a partir de otras canciones que se lanzaron durante la era 'Definitely Maybe'”, incluidas potencialmente "Whatever", "Fade Away", "Listen Up" y "Sad Song". Publicaciones recientes en Instagram de Liam con el ex guitarrista de Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs, sugieren que él se unirá a él en la gira.

Las fechas confirmadas por ahora son:

Junio 2024