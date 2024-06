Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven para la secuela de Freaky Friday

Disney aún no ha anunciado los detalles de la trama, pero el estudio ahora confirmó que la película se estrenará en los cines en 2025.

Los rumores de que la secuela podría ser exclusiva para Disney+ no son ciertos. La película original recaudó 160 millones de dólares en los cines de todo el mundo.

Si bien Lohan y Curtis adelantaron información sobre Freaky Friday 2 durante gran parte de 2023, no fue hasta marzo que Disney anunció oficialmente que la secuela estaba avanzando. Nisha Ganatra dirige la película. Recientemente dirigió episodios de “Welcome to Chippendales” de Hulu y dirigió las películas The High Note, protagonizada por Dakota Johnson y Tracee Ellis Ross, y Late Night, protagonizada por Mindy Kaling y Emma Thompson.