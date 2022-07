Lizy Tagliani habló sobre su supuesta candidatura política

"En campaña", escribió con ironía en su perfil de Instagram. "Me desperté de la siesta y me leo candidata. Yo no soy candidata ni pre ni nada, mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas no podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea no me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida", explicó la conductora.