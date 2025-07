Llega el peluquero disparatado con música de Rossini: se estrena "El barbero de Sevilla" para chicos

Maria Jaunarena: Para nada, el contacto es increíble, aplauden en partes en que el público adulto no, es una conexión instantánea con el ritmo que propone un compositor de hace 200 años y se prenden con la actuación de los cantantes. Trabajamos especialmente en el libreto y manejar un vocabulario que dominen los chicos a la perfección. Buscamos interpelarlos con un tema que les sea relevante como son la timidez y la mentira, cuestiones que pueden ocurrir a diario en la escuela.

P.: ¿Cómo es esa competencia con las redes?

M.J.: Sabemos que competimos con videos de Tik tok y Youtube, que es contenido digerido, y lo que proponemos es una instancia donde los chicos tienen que estar atentos y activos. Las redes brindan contenido pasivo, el teatro propone algo distinto, alguien que canta, hay un vínculo que se teje con el intérprete, eso genera empatía, respeto, conexión, silencio, y eso es los interpela porque les pasa a ellos o a un compañero. El teatro genera tolerancia y valores ciudadanos. Es importante que diferentes colegios públicos conozcan el teatro, lo que sucede trasciende lo estético y es experiencia ciudadana.

P.: ¿Cómo creés que los atraviesa este contenido?

M.J.: Eleva el horizonte cultural al que miran los chicos, es una de las partituras más magistrales escritas en la historia, ahora adaptada a una hora quince, límite de atención de los chicos, aquí distinguen cuatro tipos de sonidos distintos, el piano, la percusión, la flauta y el violin, y la actuación más la paleta de color en la escenografía. Siguen la trama y además las letras son reproducidas para generar experiencia participativa.

P.: ¿Cómo es la experiencia con las escuelas?

M.J.: Fantástica, los chicos están muy inquietos y hacen silencio, responden a los cantantes, acompañan con aplausos, se torna vibrante y al salir los cantantes son rockstars, les piden autógrafos como si hubieran estado en el Lollapalooza.

P.: ¿ Cómo adaptaron este contenido al público infantil?

M.J.: Se trata pensar un tema relevante, en Nadie duerma, Nessun Dorma, abordábamos a un príncipe que no tenía miedo a nada pero a la noche no se podía dormir, algo que a todos los chicos les pasa. Este Barbero de Sevilla es a partir de 6 años y habla de no animarse a decir lo que a uno le pasa, quien es uno, y el rol de la mentiras en la vida de uno y los demás. La primera adaptación es del texto, una obra adulta para determinada edad, luego escuchar el español de los chicos y que no sea español antiguo, finalmente generar buena amalgama con el compositor. Rossini hizo una música contagiosa, donde padres y abuelos se saben de memoria la música, el aria de Figaro fue cortina “La peluquería de Don Mateo”, tan contagiosa que por eso El barbero de Sevilla es de las más populares, escrita con humor por genial Pierre-Augustin de Beaumarchais.

P.: ¿Cómo compite este contenido con la amplia cartelera teatral que convive con propuestas exitosas surgidas de la TV o influencers?

M.J.: Hacemos opera para chicos para diferenciarnos, tiene un gran atractivo con la historia desopilante, tiene un contenido musical que tienen derecho y deber de conocer, tienen en bandeja una de las partituras más magistrales con artistas de lujo, cantantes del Colón, del Argentino de La Plata, del Coro Polifónico Nacional, y una pequeña orquesta para apreciar lo que es la sutileza del sonido. Es a prueba de adolescentes, tiene doble lectura, la pasa bien la familia entera, es un espacio de integración familiar donde hoy los celulares tanto distancian y silencian, y además genera la charla posterior y debate.