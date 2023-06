Llegó a Disney+ Invasión Secreta, nueva serie de Marvel

La nueva producción en clave de thriller de espionaje marca el regreso de Nick Fury (Samuel Jackson) y lleva al MCU en una dirección inexplorada. La historia sigue al legendario super espía de S.H.I.E.L.D. en su intento contrarreloj de frustrar una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls que cambian de forma. “Nos interesó el elemento de thriller político sinuoso que tiene Invasión secreta, así como la paranoia inherente de la idea de no saber en quién confiar y en quién, no. Y los Skrulls se verán en formas que no se han visto hasta ahora”, adelanta Kevin Feige, presidente y productor ejecutivo de Marvel.