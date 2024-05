Llora el cine: murió Bernard Hill, histórico protagonista de Titanic y El Señor de los Anillos

Además, dejó una marca imborrable en la televisión británica con su papel en el drama de la BBC Boys from the Blackstuff, donde personificó a Yosser Hughes, un luchador contra el desempleo en Liverpool .

actor-britanico-bernard-hill_98.webp Bernard Hill protagonizó El Señor de los Anillos

Desde la música, la escocesa Barbara Dickson lo describió como "un actor realmente maravilloso", destacando el privilegio de haberse cruzado con él. Hill, originario de Manchester, estaba listo para regresar a la pantalla chica en la serie The Responder de la BBC, protagonizada por Martin Freeman. Lindsay Salt, directora de BBC Drama, elogió su trayectoria, resaltando su increíble talento que dejó una huella indeleble en la industria.

Con obras como Boys from the Blackstuff, Wolf Hall, y The Responder, Bernard Hill se ganó el respeto y admiración de colegas y espectadores por igual. En este momento de tristeza, nuestros pensamientos están con sus seres queridos mientras el mundo del entretenimiento despide a una leyenda.