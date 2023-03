Lo nuevo de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se estrenará en el Festival de Cannes

El Festival de Cine de Cannes confirmó esta mañana que Killers of The Flower Moon , de Martin Scorsese , tendrá su estreno mundial en la Croisette el sábado 20 de mayo en el Grand Théâtre Lumière.

Una de las películas más esperadas de este año se ha considerado durante mucho tiempo un posible contendiente de Cannes. La película se reproducirá en la Selección oficial, pero aún no está claro si se reproducirá en la Competencia; eso quedará claro en la conferencia de prensa del festival a mediados de abril.

Basado en el libro más vendido de David Grann y escrito para la pantalla por Eric Roth y Scorsese, Killers of the Flower Moon está ambientado en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de la rica nación petrolera Osage, una serie de crímenes brutales que llegó a ser conocido como el “Reino del Terror”.

Killers se estrenará primero exclusivamente en los cines, en asociación con Paramount Pictures, de manera limitada el viernes 6 de octubre y con un estreno generalel viernes 20 de octubre en los EE. UU. Resta saber si en Argentina se estrenará en una fecha cercana. Luego se transmitirá a nivel mundial en Apple TV+.

Scorsese fue galardonado con la Palma de Oro en 1976 por Taxi Driver, que se presentó en Competición. Posteriormente volvió a la Sección Oficial de forma regular y ganó el Premio a la Mejor Dirección por After Hours, 10 años después del éxito de Taxi Driver. En 1998, fue presidente del jurado que entregó la Palma de Oro al director griego Theo Angelopoulos por Eternity and a Day.

Entre otras películas que se proyectarán en el Festival de Cine de Cannes de este año se encuentran Indiana Jones And The Dial Of Destiny de Disney y Asteroid City de Wes Anderson.