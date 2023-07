Los Red Hot Chili Peppers encabezaran el festival benéfico Global Citizen

"La COP27, el G7 de este año, las reuniones de primavera del Banco Mundial y la cumbre de París sobre financiación para el clima no han logrado resultados tangibles ni han cambiado los sistemas injustos del mundo", ha declarado Hugh Evans, director de Global Citizen. "Pero la complacencia no puede ganar" e instó a las naciones más ricas del mundo a "hacer frente a la urgencia del momento".

El evento masivo anual de Global Citizen en Central Park seguirá los pasos de un concierto global a gran escala similar en Francia, llamado "Power Our Planet: Live in Paris", que contó con la participación de Billie Eilish, Jon Batiste, HER, Lenny Kravitz, Finneas y Ben Harper actuando frente a la Torre Eiffel. Ese espectáculo se llevó a cabo para coincidir con la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero, otra reunión de líderes mundiales, y para presionar por el cambio.