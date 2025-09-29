Aranceles: Argentina y EEUU aceleran negociación para sellar acuerdo comercial "en la mayor brevedad posible"

El canciller Gerardo Werthein se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para continuar trabajando en el futuro entendimiento. Los aranceles, en el fondo de la discusión.

A pocos días de haberse concretado una nueva bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en la que dialogaron sobre el auxilio del Tesoro de EEUU a la Argentina , el canciller Gerardo Werthein se reunió este lunes en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con miras a concretar un acuerdo de comercio . Esperan que las negociaciones culminen "en la mayor brevedad posible". Los aranceles , en el foco de la discusión.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina estuvo acompañado por el Embajador de la República Argentina en los Estados Unidos, Alejandro Oxenford; el Embajador Luis Kreckler; y el Jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en Washington, Juan Cortelletti.

Según informó Cancillería argentina, durante la reunión ambas partes acordaron que los equipos técnicos "continúen trabajando de manera intensiva" para que las negociaciones culminen "en la mayor brevedad posible", para poder sellar un acuerdo bilateral en el corto plazo.

En ese sentido, la representación local como su contraparte estadounidense resaltaron la importancia de fortalecer los vínculos económicos y comerciales, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de intercambio, atraer inversiones y profundizar la cooperación en sectores clave para la innovación y la competitividad.

El encuentro, que se concretó a penas días después de la reunión entre Milei y Trump en Nueva York ratificó la voluntad política de ambos gobiernos de continuar impulsando una relación económica que permita contribuir al crecimiento y la prosperidad. Además, la reunión reafirmó el carácter estratégico del vínculo en la agenda bilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1972781115237912950?t=OG79G5d1PLnJasoH4f4JQQ&s=08&partner=&hide_thread=false El Canciller Gerardo Werthein mantuvo hoy en Washington D.C. un encuentro de trabajo con el Representante Comercial de los Estados Unidos, Embajador Jamieson Greer, en el que acordaron que los equipos técnicos de ambos países continúen avanzando hacia la conclusión del acuerdo… pic.twitter.com/H8y2AOOQ9C — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 29, 2025

Aranceles y requisitos de EEUU

En julio, la administración Trump elevó los aranceles para la importación de productos y materia prima a unos 70 países, entre los que se encuentra Argentina. Los más afectados recibieron un mínimo de 15%, pero en el caso de las exportaciones argentinas se ubicaron en un 10%, por debajo del promedio, debido a que inmediatamente comenzó a negociar con EEUU en abril apenas Trump anunció el inicio de la guerra comercial.

Para avanzar en la eliminación de los nuevos aranceles, EEUU planteó una serie de reclamos enumerados en el informe anual sobre Barreras al Comercio Exterior, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR), que según Washington dificultan el comercio y las inversiones con la Argentina.

Allí plantean una reducción de la carga impositiva sobre las importaciones, un acceso más ágil al mercado de cambios, la eliminación de barreras no arancelarias, la modernización del sistema aduanero, el fin del requisito de consularización de documentos, la transparencia en las licencias de importación y la reapertura del mercado para ganado vivo.

Otro de los pedidos tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Argentina continúa en la “Lista de Observación Prioritaria” por falencias en el otorgamiento de patentes, uso indebido de información confidencial y escaso control sobre la piratería en mercados informales como La Salada o el Barrio de Once.

En el listado del USTR también reclaman mejor acceso para prestadores de servicios y la liberalización de sectores audiovisuales y TIC.