Muerte de Liam Payne: revelan qué drogas había en el cuerpo del ex One Direction

Simultáneamente, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de los análisis de laboratorio de los elementos hallados en la habitación del hotel del antiguo miembro de One Direction , ha finalizado la primera etapa de las pruebas y ya dispone de los resultados preliminares, los cuales han sido entregados al fiscal Marcelo Roma, encargado del caso.

Qué drogas encontraron en el cuerpo de Liam Payne

Entre el material analizado se encuentran diversos restos biológicos, cuyos estudios ya fueron completados y se mantienen en estricta reserva. Por otra parte, se realizó un test al polvo blanco encontrado en el escritorio del ex cantante de One Direction fallecido el miércoles pasado. Sin embargo, la naturaleza de esta sustancia, en apariencia cocaína, aún no pudo ser establecida.