Cómo se adaptan a los cambios tecnológicos las fintech, la educación y la industria tabacalera

El VP banking de Interbanking , Fabricio Gambarrutta ; la directora regional de relacionamiento científico de Philip Morris Argentina , Andrea Costantini ; y el director general del CUI , Roberto Villarruel , participaron del segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación & Tecnología .

En la conversación, que contó con la moderación del editor de Ámbito y creador de contenidos para Energy Report, Sebastián D. Penelli , Villarruel aseguró que “ en el CUI la innovación es y fue durante años la zanahoria , fue siempre un mandato porque nacimos con la idea de renovar la forma de enseñar idiomas en la Argentina”.

“Ahora estamos con una demanda permanente de estar siempre mirando hacia adelante y estar un paso más allá, incluso a veces de lo que demanda el mercado , pero siempre tratando de tener un objetivo que nos obligue a seguir creciendo y mejorando”, apuntó.

Para Villarruel, “la enseñanza, con sus contenidos y metodologías, es un tema muy dinámico que depende de muchos factores”, por lo que planteó que “nuestra discusión e investigación tiene que ver con cómo adaptarse a las demandas de una sociedad que cambia, con necesidades diferentes y qué novedades hay en la forma de transmitir el conocimiento y en tecnologías, que en el caso de la enseñanza es un desafío enorme”.

A su turno, Costantini se autodefinió como “una médica especialista en farmacología clínica y egresada de la UBA, que trabajó durante más de 15 años en la industria farmacéutica” y admitió: “ Por ahí a muchos le surge la pregunta de que hace una médica trabajando en la tabacalera y es un claro ejemplo de innovación, porque hace 20 años hubiera sido impensado ”.

“Innovar es romper paradigmas y establecer uno nuevo. Va relacionado con la demanda de lo que la sociedad necesita y va acompañado del desarrollo tecnológico. Esto estamos haciendo con la transformación que sufre la empresa en los últimos diez años, escuchar las necesidades y saber que necesitábamos hacer algo diferente para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas”, definió.

En ese sentido, la profesional destacó que la firma busca “anular el producto que los hizo” y aseguró: “El sueño de Philip Morris es terminar con los cigarrillos y en algunos países estamos muy cerquita de lograrlo”.

Por su parte, Gambarrutta se definió como “el líder del equipo de banking de Interbanking, donde desarrollamos todos los productos digitales que tienen que ver con la tesorería, pagos e inversiones” y definió a la empresa como “un ecosistema de servicios financieros que brinda soluciones a empresas de todos los tamaños”.

“A través de nuestra red de más de 59 bancos y entidades financieras las empresas pueden operar en todas sus operaciones administrativo-financieras. Somos una plataforma que tiene diversos canales como web, Mobile y APIs y buscamos ofrecer valor a nuestras empresas a través de nuestras soluciones”, destacó.

En ese sentido, graficó que “un usuario normal opera en uno o dos bancos, las empresas tienen un promedio entre seis y siete bancos y las grandes empresas pueden hacerlo con más de 30 o 40 bancos”, por lo que planteó: “Para nosotros resolverle y simplificarle eso a las empresas es un valor agregado y lo que buscamos constantemente es cómo romper ese paradigma de la tesorería tradicional, que de a poco lo fuimos transformando en digital y ahora vamos un paso más allá con la tesorería inteligente”.

Aprender idiomas es parte de la identidad argentina

Al resaltar la vocación de aprender idiomas, Villarruel aseguró que “en Argentina hay una tendencia muy fuerte, porque es parte de la identidad”, mientras mencionó que el CUI brinda “en total 20 idiomas, de los cuales los más activos son 10 u 11 y entre los más solicitados aparecen inglés, francés, portugués, italiano, alemán y chino”.

Sobre la creciente relevancia del aprendizaje de este último idioma, aseguró que “China está en la mente de todo el mundo y nuestro programa tiene alrededor de 800 alumnos fijos y al principio el boom se dio por gente ligada a estudios orientales y hoy se sumó la demanda del mundo empresarial”.

Sobre la misión del centro de estudios, recordó que “nació como un programa de extensión universitaria y hoy está abierto a toda la comunidad desde los 17 años”, valorando que responde “a la demanda de Estados, empresas públicas y privadas, organismos estatales, sindicatos y organizaciones sociales”.

El tabaco calentado y la innovación en salud

Al contar el proceso de Philip Morris, Costantini explicó que se trabaja “para desarrollar productos alternativos que están orientados y destinados al adulto que hoy fuma y va a seguir haciéndolo, más allá de que es nocivo e incrementa el riesgo de cáncer, EPOC y enfermedades cardiovasculares”.

“Por más que trabajemos en la prevención y lo mejor que se puede hacer es nunca fumar y, si se hace, dejar, hay gente con la que se puede hacer una reducción de riesgo o de daño para minimizar el impacto negativo en la salud”, razonó y señaló que “si bien se cree que lo que hace mal es la nicotina, esta es adictiva pero representa un riesgo muy bajo para la salud, mientras que los principales riesgos son los tóxicos y cancerígenos que se generan cuando se quema el tabaco, es decir el humo de la combustión”.

la directora regional de relacionamiento científico de Philip Morris Argentina, Andrea Costantini

Al respecto, destacó que “nuestro producto insignia es el tabaco calentado, con un dispositivo que parece una lapicera donde insertás una unidad de tabaco diseñada especialmente para calentarse hasta 350 grados y no quemarse, que ocurre cuando supera los 400 grados”.

“Se evapora la nicotina, que viene en el tabaco naturalmente y ese aerosol lo inhala la persona que consume el producto y llega a los pulmones con un mecanismo muy similar al del cigarrillo. Sin embargo, contiene un 95% menos de tóxicos y cancerígenos”, explicó sobre un artículo que todavía no se consigue en Argentina.

La transformación de las fintech y el servicio a empresas

Gambarrutta reconoció que el mundo Fintech “fue algo muy disruptivo cuando nació, desde los primeros usos del Home Banking hasta la actualidad” y resaltó que Interbaking emprendió “una transformación digital y cultural muy fuerte en los últimos cuatro años”, apuntando al servicio hacia las empresas, en un segmento que calificó como “poco explorado y explotado porque es muy de nicho”.

“Hemos evolucionado muchísimo con metodologías ágiles de trabajo y escuchando mucho más a nuestros clientes con un equipo de research que se sienta con los clientes de forma presencial y mediante el sistema NPS, pero también con el desarrollo propio”, sostuvo y comparó: “Hace tres años desarrollamos la Plataforma 2.0 que era migrar los sistemas más tradicionales hacia nuevas tecnologías y muchas funcionalidades surgieron desde nuestros propios equipos, sin el pedido del cliente, que después quedó muy contento”.

De todos modos, admitió que “el cliente te va pidiendo más” y recordó como uno de los últimos hitos “el lanzamiento del producto de inversiones, que permite que la persona entre, vea los fondos de inversión y elija cuál operar”, destacando que “es todo online, queda todo registrado y es mucho ahorro de tiempo para la persona, reduciendo el margen de error y simplificándole la vida a nuestros clientes”.

La aplicación de la tecnología en la educación

Sobre los avances tecnológicos en el ámbito educativo, Villarruel señaló que “antes era un aula tradicional y un profesor, mientras hoy tenés el aula presencial sincrónica con el profesor, grupo de estudiantes y una clase, pero también tenés el aula sincrónica virtual, que tuvo el gran salto debido a la pandemia y lo hacemos básicamente a través de Zoom”.

“Tenés un grupo de alumnos con un profesor conectados en distintos lugares, que es otra dinámica. Pero hoy el campus virtual te da un montón de material para trabajar fuera de clase, con el objetivo de que el alumno se involucre en la comunicación con el otro”, resaltó y mencionó además que existe “la clase individual y la modalidad asincrónica, que es autoestudio, sin profesor”. “Vos diseñás tus momentos de clase en función de tus tiempos y en nuestro caso tenemos una plataforma con una tutoría donde sugerimos los caminos para hacer para minimizar el riesgo que tiene el autoestudio”, detalló

A su vez, destacó que en el CUI “hay una concepción del idioma desde el punto de vista no solo instrumental” y graficó: “Aprender a pedir un café, lo hace cualquiera. El punto es que pueda mañana estar hablando e intercambiar comunicación, trabajando también lo que trae el idioma aparejado de la cultura, historia y tradiciones”.

Atención a las comunidades y desarrollo de alternativas

Costantini vinculó que el hecho de “aprender de la cultura y costumbres locales nos puede ayudar un montón al desarrollo de mejores alternativas” y puso como ejemplo el surgimiento de las bolsas de nicotina. “Es una evolución de un producto centenario que se consumía en Suecia que es el Snus, un tabaco cortado y acondicionado, que se usaba un poco por el frío y otro por la actividad de los pescadores, que no podían utilizar las manos mientras trabajaban”, contó.

“Ese producto, junto con las campañas, hizo que caiga el consumo de tabaco y se redujo fuertemente en los hombres, pero no tanto en las mujeres. Paralelamente, en Suecia está la tasa más baja de tabaquismo en los hombres y la más baja de cáncer de pulmón, EPOC y enfermedad cardiovascular, mientras que en las mujeres está en línea con el promedio europeo”, comparó y redondeó que “eliminar la combustión es un mejor escenario y viajar, conocer y aprender de las diferentes culturas es fantástico y puede ayudar a lograr disminuir los riesgos”.

El uso de la inteligencia artificial

Al referirse a la utilización de inteligencia artificial en el mundo fintech, Gambarrutta reveló que hay tres grandes focos. “Por un lado, desarrollamos el software de nuestros productos y le damos herramientas a todas las personas para acelerar bastante el trabajo manual; el siguiente es cómo a través de herramientas de IA aceleramos y automatizamos ciertos procesos internos de distintas áreas como legales y administración; y el tercero, y más importante, es cómo ofrecemos productos de IA hacia nuestros clientes”, observó.

El VP banking de Interbanking, Fabricio Gambarrutta

En ese sentido, destacó: “En Interbaking estamos desarrollando actualmente el concepto de tesorería inteligente, que da un paso más allá. Lo que hacías a través de nuestros sistemas, hoy podemos desarrollar un agente que resuelve muchas de esas cosas rutinarias que no aportan valor”.

En Philip Morris, el uso de IA es constante. “La aplicamos todo el tiempo, apuntando a optimizar procesos repetitivos, pero también a acelerar análisis de investigación y desarrollo e incluso para la comunicación, porque nos ayuda a llegar a todos los países como multinacional”.

En el ámbito educativo, Villarruel admitió que se utiliza “cada vez más para automatización de procesos” y aclaró: “No solamente administrativos, sino para diseñar modelos y estructuras de cursos, no los contenidos. De hecho, muchos profesores lo usan para planificación de una clase”.

De todos modos, apuntó a “desdramatizar” la discusión sobre un posible reemplazo de profesores. “Todas las tecnologías vinieron como una amenaza, como pasó en el siglo XX con la pizarra individual al grupal. La IA es un desafío fuerte y tenemos que incorporarlo a la propuesta de enseñanza grupal, pero no reemplaza la acumulación de conocimiento de un grupo de profesores, sino que es un complemento que lo hace más rápido”, razonó el referente del CUI.