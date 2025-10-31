Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja







La exmiembro de Bandana fue telonera en un show en el Gran Rex donde salió a escena vestida con alas de ángel.

Lourdes Fernández, la exmiembro de Bandana, volvió a los escenarios con una presentación en vivo en el Gran Rex como telonera de la banda A Teens, luego de la dramática situación que que vivió la semana pasada, cuando fue encontrada en la casa de su exnovio en un estado vulnerable después de estar 19 días sin comunicarse con su familia.

La cantante eligió una estética especial para la ocasión: salió a escena luciendo un look angelical conformado por alas de plumas, un vestido blanco y una corona de plata. A lo largo de su show, la artista interpretó temas como “Creo en mi”, de Natalia Jiménez y hits de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”.

Antes de terminar el recital, Fernández tomó el micrófono y exclamó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída”. En este contexto, entre el público se encontraban presentes sus padres, quienes la acompañaron tras la difícil situación que atravesó con su ex novio.

Lourdes de Bandana La cantante fue telonera de la banda A Teens. El juez rechazó liberar a la expareja de la cantante Días atrás del show, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, su ex pareja, quien permanece detenido e imputado por presunta violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad.

Tras rechazar su liberación, el juez Diego Slupsky consideró que existen riesgos procesales de fuga, especialmente por los antecedentes penales del acusado. En abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pena que se unificó en tres años por otros hechos.

Además, el magistrado valoró la gravedad del caso y la situación de vulnerabilidad de Lourdes, de acuerdo con los informes de los especialistas que la evaluaron. leandro-garcia-gomez En abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pena que se unificó en tres años por otros hechos. Luego de esta situación, Fernández se animó a un vivo de Instagram con Fabiana Cantilo, donde habló de su situación actual donde sostuvo que el hombre no le levantó la mano. “Lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó. Además, indicó que había ido a verlo por el cumpleaños y que como se enfermó de angina pasó dos días dormida con fiebre en el departamento de la calle Ravignani, en Palermo.

