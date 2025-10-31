La historia de Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park que debuta esta noche en Argentina

La banda tocará en el Parque de la Ciudad con un show que mezcla clásicos y el nuevo álbum.

El retorno de Linkin Park al escenario global no solo marca una gira estelar y nuevo álbum, sino también una transformación profunda en su formación tras la muerte de Chester Bennington. La banda californiana decidió dar un salto hacia adelante y presentó en 2024 a Emily Armstrong como nueva voz principal .

El anuncio despertó tanto entusiasmo como reservas entre fans de larga data, pero dejó en evidencia que la banda está dispuesta a evolucionar sin renunciar a su esencia.

Mientras tanto, la posibilidad de escuchar esos himnos que marcaron una generación en Latinoamérica está al alcance. Linkin Park regresa a Argentina hoy, 31 octubre de 2025 , con un concierto que promete conjugar lo clásico con lo nuevo. La cita será en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires , y para los seguidores locales representa un evento esperado tras varios años de ausencia.

Emily Armstrong es una cantante y compositora estadounidense que desde 2024 ocupa el rol de vocalista principal de Linkin Park, tras la partida de Chester Bennington. Nació y se crio en Los Ángeles. Armstrong venía de liderar la banda Dead Sara , y su llegada implicó un desafío mayúsculo al asumir una voz icónica en un grupo que había definido buena parte del rock alternativo de los 2000.

En declaraciones, el integrante y cofundador Mike Shinoda señaló que la elección de Armstrong buscó “no reemplazar, sino evolucionar” , y que parte de las críticas que enfrentó tienen raíces en prejuicios de género más que en su desempeño artístico.

Armstrong tiene 38 años y es reconocida por su potente registro vocal y su presencia escénica intensa, características que la convirtieron en una de las figuras más destacadas del rock alternativo estadounidense.

Linkin Park en Argentina: todo lo que hay que saber para el show en Parque de la Ciudad

El show de Linkin Park en Argentina se realizará el viernes 31 de octubre de 2025 en el Parque de la Ciudad. A través de las redes sociales oficiales, la banda hizo aclaraciones sobre el ingreso.

Las puertas abrirán a las 17 horas. Deny y Poppy se suman al show como teloneros a las 19 y 19:50 horas, respectivamente. En tanto, el show principal se estima para las 21 horas.

En cuanto a los accesos, todos los ingresos se harán sobre la avenida Coronel Roca, mientras que al estacionamiento se accede por Avenida Escalada.

Será parte de la gira mundial “From Zero World Tour”, que presentará tanto clásicos como temas de su nuevo álbum. Las entradas ya están disponibles y se anunciaron distintas ubicaciones y precios.