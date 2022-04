El curioso recuerdo de Luciano Castro con Diego Maradona: "Ese no fue un día de furia mío"

"Estábamos pasando una fiesta y había gente que tiraba petardos en la puerta para que salga Diego. En la casa de Devoto parecía que se venía abajo. Y ya sabemos cómo era Diego, no se iba a quedar en el living ni iba a subir a pedirles que dejaran de molestar. Salió, les dijo un par de cosas y estaba en chancletas parado ahi", arrancó el artista que, esta semana, fue el centro de una fuerte versión sobre un romance prohibido con la multimillonaria Amalita Fortabat.

A continuación, Castro continuó nostálgico con el relato sobre el campeón del '86: "Dice 'esta camioneta de mierda de quién es... La voy a romper toda'". "Y yo le digo 'gordo, es mía'. Y me dijo: 'Después te la pago'", añadió entre risas que se sumaban a las de los demás invitados, Gonzalo Heredia, Abel Pintos, Mica Viciconte y Belu Lucius y las del conductorAndy Kusnetzoff.

"Ese no fue un día de furia mío, fui parte. El gordo (en referencia a Maradona) no quería perder su postura, entonces con carpa me dijo 'después te la pago'", remató.