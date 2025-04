Madonna y Elton John se reconciliaron tras décadas de estar enemistados

Por su parte Elton John respondió en la sección de comentarios y dio detalles sobre el pedido de disculpas: "Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme a mí y a mi gran boca. No estoy orgulloso de lo que dije. Especialmente cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista - allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfen y sean fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en levantarse contra el VIH/sida en los 80, trayendo amor y compasión a tantos que lo necesitaban desesperadamente".

"Estoy agradecido de que podamos seguir adelante. Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento. Tanto tú como yo hemos sido aceptados y acogidos incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si nos unimos, espero que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y que lo disfruten mucho!", concluyó el músico.

Embed - Madonna on Instagram: "We Finally Buried the Hatchet!!! I went to see @eltonjohn perform on SNL this weekend!! WOW. I remembered when I was in high school- I snuck out of the house one night to see Elton perform live in Detroit! It was an unforgettable performance that helped me understand the transformative power of music. Seeing him perform when I was in high school changed the course of my life. I had always felt like an outsider growing up and watching him on stage helped me to understand that it was OK to be different-to stand out- to take the road, less traveled by. In fact, it was essential. Over the decades it hurt me to know that someone I admired so much shared his dislike of me publicly as an artist. I didn’t understand it. I was told Elton John was the musical guest on SNL and I decided to go. I needed to go backstage and confront him . When I met him, the first thing out of his mouth was, “Forgive Me” and the wall between us fell down. Forgiveness is a powerful tool. Within minutes. We were hugging. Then he told me had written a song for me and he wanted to collaborate. It was like everything came full circle!! And you can tell everybody , This is Your Song………."