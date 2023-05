Maneskin, Depeche Mode y Blur: el festival Primavera Sound de Barcelona se podrá ver en vivo

Desde las 19.30, en el primer fin de semana se podrán ver las actuaciones de Blur, Depeche Mode, New Order, Maneskin, My Morning Jacket, Arlo Parks, St. Vincent y The War on Drugs, entre otros.

Entre los artistas que pasarán por el escenario en esos días también estarán Alex G, Beak, Black Country, New Road, Christine and The Queens, Julia Jacklin, Los Hacheros, Mora, Perfume, Sparks, Surf Curse, The Comet Is Coming, The Moldy Peaches y The Voidz.