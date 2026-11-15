L-Gante se metió en el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez y fue contundente: "Siempre del lado de Wanda"

El cantante respaldó públicamente a su expareja en medio del fuerte enfrentamiento que protagoniza con la actriz. La polémica estalló tras un episodio en Nordelta.

La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo protagonista: L-Gante. En medio del intercambio de acusaciones y mensajes que ambas protagonizaron en redes sociales, el cantante de cumbia 420 decidió intervenir y dejó en claro su apoyo a la empresaria. Sin embargo, también pidió prudencia por la exposición pública del conflicto, especialmente por los menores involucrados.

El músico se pronunció durante su participación en el show de Martín Cirio en la cancha de Huracán, donde fue uno de los invitados especiales. Allí, el streamer le preguntó por el enfrentamiento entre su expareja y la actriz, que volvió a escalar durante el fin de semana a raíz de una discusión ocurrida en Nordelta.

“Siempre del lado de Wanda. Es un tema muy sensible. Hay que tratarlo sin perder la elegancia” , expresó Elián Valenzuela ante el público. El artista también hizo referencia a la responsabilidad de los adultos frente a los conflictos familiares. “Para villero estaba el L-Gante y para esas cosas está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio”, sostuvo.

Lejos de mantener una posición neutral, reafirmó su respaldo a la conductora: “Siempre de ese team. Ya sabés” .

La intervención de L-Gante se produjo en medio de una nueva disputa mediática entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez, que comenzó tras un episodio en Nordelta y continuó con una serie de publicaciones cruzadas en Instagram.

El conflicto volvió a tomar fuerza cuando la actriz difundió un descargo en el que cuestionó los insultos que aseguró haber recibido durante una discusión en el barrio privado. Además, puso en duda el origen del patrimonio de la empresaria.

Wanda no tardó en responder. A través de sus historias de Instagram, defendió su trayectoria profesional y su participación en los bienes adquiridos durante su matrimonio con Mauro Icardi. “Tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”, lanzó la conductora en uno de los pasajes más contundentes de su descargo.

La empresaria también cuestionó a Suárez por cuestiones relacionadas con sus anteriores separaciones y deslizó acusaciones sobre su situación patrimonial. Incluso hizo referencia a la vivienda de la actriz en la zona de San Jorge y a presuntas gestiones financieras para adquirirla. Sin embargo, uno de los mensajes que más repercusión generó estuvo relacionado con la propiedad de Nordelta donde ocurrió el enfrentamiento.

“Cuidame la casa y mantenela limpia. Manteneme el orden que es mía”, escribió Wanda, en una nueva alusión a las disputas patrimoniales con Icardi. La discusión también incluyó fuertes acusaciones relacionadas con la situación familiar y los menores involucrados.

En su descargo, Wanda desafió a la actriz a difundir la grabación completa del episodio ocurrido en Nordelta, al sostener que las imágenes permitirían conocer el contexto de lo sucedido.

“Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”, expresó la conductora. Además, sugirió que durante el conflicto se habrían producido situaciones que involucraban los testimonios de las menores. Se trata de afirmaciones realizadas por la empresaria en redes sociales, sin que se hayan difundido elementos que permitan corroborarlas de manera independiente.

La disputa escaló cuando Wanda volvió a hacer referencia a su relación con Mauro Icardi y a los episodios de violencia que denunció públicamente. “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho”, escribió.

Por último, la conductora insinuó que el mensaje publicado por Suárez habría contado con la intervención del futbolista. “Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayúdalo”, concluyó.