María Elena Walsh cumpliría 95 años: la historia detrás de "Como la cigarra", su canción preferida

Pero, amén de la coyuntura política del momento, Walsh había compuesto la icónica canción con otro significado en mente; se refería a los obstáculos que atraviesan los artistas y los altibajos de la profesión.

María Elena Walsh.jpg Télam

Para el 24 de marzo de 1976, la canción fue redescubierta y resignificada. "Tantas veces me borraron/Tantas desaparecí/A mi propio entierro fui sola y llorando/Hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después/Que no era la única vez/ Y seguí cantando", podría ser una clara referencia a los desaparecidos. La canción fue luego censurada durante los últimos años del entonces llamado proceso.

De todas formas, en los años siguientes "Como la cigarra" fue reversionada por varios artistas, entre ellos, Mercedes Sosa, quien tuvo una de las interpretaciones más poderosas en aquel concierto de 1982, cuando volvió del exilio. " Tantas veces me mataron/Tantas veces me morí/Sin embargo estoy aquí resucitando", reza la letra que también pudo ir dirigida a Sosa.

Embed - Mercedes Sosa - Como La Cigarra (Audio)

Un año antes, Walsh fue diagnosticada con un cáncer de huesos, que finalmente superó. De nuevo, la letra vuelve a reflotar en otro verso: "Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra".

En una entrevista, cuando la artista fue desafiaba por elegir una canción de todo su repertorio, expresó: "Debería decir Manuelita porque es la canción que me brindó mayor reconocimiento aquí y en el exterior, la canción más cantada, pero si tengo que elegir una sola de mis canciones, me quedo con otro bicho: elijo La Cigarra, fundamentalmente por lo que representa para mis compatriotas".