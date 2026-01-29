Marixa Balli cerró su local de ropa en Flores por la crisis económica: "No va la gente" + Seguir en









La empresaria y actual participante de MasterChef Celebrity explicó que la caída de las ventas y la falta de movimiento en la zona la llevaron a dar este paso.

Balli reveló la triste noticia.

Marixa Balli decidió cerrar su histórico local en el barrio porteño de Flores luego de atravesar un año complejo. La empresaria y actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) explicó que la caída de las ventas y la falta de movimiento en la zona la llevaron a dar este paso.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), fue contundente al describir el panorama: “El 2025 fue el peor año. Cerré el local porque no va la gente, no te compra y eso te agota”.

Como parte de este panorama difícil, la artista contó que debió rescindir contratos y reducir su estructura. “Desde 2005 hasta ahora no me había pasado”, afirmó sobre la situación que afectó a Xurama, su marca de ropa y calzado.

Actualmente, mantiene un local más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, donde realiza una liquidación total. “Cerré todo y dejé un local chiquito porque voy a cambiar de rubro”, adelantó.

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", concluyó Marixa.

Marixa Balli cuestionó a Javier Milei por ir al show de Fátima Florez En A la Barbarossa (Telefe), Balli fue muy dura con el presidente Javier Milei por su presencia en el show de Fátima Florez en Mar del Plata. “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”, lanzó. "La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”, opinó.

