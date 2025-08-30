Creó una distribuidora de música para artistas independientes y logró generar un imperio millonario: quién es Derek Sivers







Él también era músico y quería encontrar una solución para su problema: así se convirtió en una figura fundamental para la música independiente.

Derek Siver creó CD Baby principalmente para poder distribuir su propia música.

Ser artista independiente implica tener que producir por cuenta propia la música y estar a cargo de su venta. Para esto, Derek Sivers creó CD Baby, una plataforma en que permitía a músicos distribuir su arte sin necesidad de depender de una discográfica tradicional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sivers afirmó que no creó esta plataforma con el simple objetivo de volverse rico. De hecho, solo buscaba una solución para una gran dificultad, pero nunca imaginó que se convertiría en la clave para que la música independiente comenzara a obtener más visibilidad.

Quién es Derek Sivers, el creador de CD Baby Derek Sivers 1

Derek Sivers no solo es un empresario exitoso, sino que también es músico. Estudió en la Universidad de Música de Berklee y cuando se graduó, comenzó a trabajar en Warner. Sin embargo, años después decidió abandonar su empleo para dedicarse de lleno a su música y fundó un sello discográfico, una agencia de reservas y un estudio de grabación.

Sin embargo, había un problema: al ser artista independiente no tenía a quien lo ayude a distribuir su música y las plataformas no eran accesibles. Así fue como se le ocurrió la idea de CD Baby, en donde los artistas podían poner en venta sus álbumes fácilmente.

Cuánto ganó Derek Sivers por CD Baby Derek Sivers CD Baby Gracias a CD Baby, se vendieron más de 100.000 CDs al mes en 2003. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, la plataforma llegó a tener más de 240.000 artistas registrados, se generaron más de 85 millones de dólares en pagos a músicos y Sivers se convirtió en pionero al llevar la música independiente a grandes plataformas. No obstante, en 2008 el músico decidió vender la distribuidora a Disc Makers por 22 millones de dólares. Aunque se quedó con el suficiente dinero para subsistir de por vida, el millonario decidió donar la gran mayoría del capital recaudado a “The Independent Musicians Charitable Remainder Unitrust”, una organización que apoya a la música independiente y causas sociales.

Temas Millones

Música