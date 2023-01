Qué dijo Tobey Maguire sobre volver a interpretar a Spider-Man

spider man no way home Marvel

"Amo estas películas y series" aseguró el actor y dio su respuesta a que pasaría "si Marvel me llama y me pregunta '¿Vendrías hoy a juntarnos y bromear un rato?' o '¿Te sumarías a esta película, a leer esta escena o hacer algo con Spider-Man?'". En ese sentido, Maguire no dejó dudas: "Sería un '¡Sí!' ¿Por qué no habría de hacerlo?".

El actor también habló de como se sintió volver a ponerse el traje de Spider-Man después de más de 10 años. "Una vez que estas cómodo, tiene algo divertido. Como un actor, ayuda ponerte el disfraz. Lo sentís más y lo representás mejor", describió Maguire.

spiderman.webp

En este contexto, es importante contar que una Spider-Man 4 estaba planeada cuando Maguire interpretaba al personaje. Los cortocircuitos entre el director Sam Raimi y la productora Sony llevó a su cancelación en 2010.