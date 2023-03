Más videojuegos al cine: Pokémon prepara la secuela de Detective Pikachu

Después de tres años de incertidumbre, los fanáticos de Pokémon recibieron este viernes la buena noticia de que Legendary Pictures está trabajando para que la secuela de Detective Pikachu llegue al cine. El film de 2019, protagonizado por Justice Smith y Ryan Reynolds, fue una de las primeras películas en romper la maldición de las adaptaciones de videojuegos y volverse un éxito previo a producciones como Sonic, Arcane o The Last of Us.