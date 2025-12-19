MasterChef Celebrity 2025: quién fue la última eliminada del reality y el comentario que descolocó a Wanda Nara

La semana en el reality culinario fue diferente, ya que el miércoles no estuvo la clásica gala de expulsión que se pasó un día.

Las cocinas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity se encendieron este jueves para una exigente gala de eliminación, donde uno de los participantes más queridos por compañeros y televidentes tuvo que dejar la competencia.

De esta manera, el jueves presentaba a ocho “cocineros” en peligro, uno de los cuales tuvo que dejar el reality culinario de Telefe, para convertirse en el octavo eliminado de la edición.

Luego de las preparaciones, fueron uno por uno presentando sus platos y hasta que para la definición quedaron Emilia Attias y Julia Calvo. Finalmente, la actriz Julia Calvo resultó la eliminada de la noche .

La frase de Julia Calvo que descolocó a Wanda Nara

La eliminación de Julia Calvo de MasterChef Celebrity se vio eclipsada por la honesta confesión a Wanda Nara que realizó durante su discurso de despedida: su gran amistad con la China Suárez, actual enemiga de la conductora.

"No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, ‘oriental’, que quiero mucho... en ningún momento pensé: 'Uy, es la enemiga de mi amiga'. Y te conocí y sos realmente un placer, una compañera... y esto de ayudar. No sé si sirve, pero no dejen de ayudar. No es tiempo perdido", le dijo la actriz a Wanda minutos previos a dejar su delantal en la mesada y abandonar la competencia.

Julia explicó que conoce a la China desde hace años por el trabajo compartido en Casi Ángeles y que su vínculo con ella siempre fue desde el afecto y la compañerismo, sin cargar con los conflictos ajenos. Lejos de incomodarse del todo, Wanda reaccionó con una mezcla de ironía y frontalidad que no pasó desapercibida.

Entre risas, pero con una frase filosa, cerró el momento con humor ácido: “Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”.