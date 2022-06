El difícil momento de Dani La Chepi por una nueva intervención quirúrgica

No fue un buen arranque de año para Daniela Viaggiamari, ya que en marzo se separó de Javier Cordone y ahora atraviesa este problema de salud.

Según se supo, la exconductora de El juego de la oca (eltrece) le operarán de una mama. En diálogo con Paparazzi contó que durante una mamografía de control le detectaron unas microcalcificaciones. A raíz de esto, su ginecóloga ordenó más estudios y fue ahí donde le detectaron una anomalía sospechosa.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”, explicó la actriz.