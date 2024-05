"Masters Of The Universe" de Amazon MGM y Mattel confirmó a Nicholas Galitzine cómo He-Man

Nicholas Galitzine ha sido elegido para interpretar a He-Man en la película de acción en vivo Masters Of The Universe la película de Amazon MGM y Mattel Films .

Masters of the Universe será producida por Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch de Escape Artists, así como por Robbie Brenner de Mattel Films. La película, que anteriormente estaba en desarrollo en Sony y Netflix, se estrenará exclusivamente en cines de todo el mundo el 5 de junio de 2026.

La historia de He-Man y Masters Of The Universe

Centrada en la batalla entre el heroico He-Man (también conocido como Príncipe Adam de Eternia), el hombre más poderoso del universo, y el malvado Skeletor, la franquicia Masters of the Universe se introdujo a través de una línea de figuras de acción populares en 1982. un año después, se estrenó la serie animada He-Man and the Masters of the Universe, convirtiéndose en uno de los primeros programas infantiles sindicados en televisión durante sus dos temporadas. Siguieron varias otras adaptaciones cinematográficas y televisivas, y hoy la franquicia continúa abarcando puntos de contacto con el consumidor como juguetes y videojuegos.