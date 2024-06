Matías Alé le propuso casamiento a su novia de 22 años durante la ceremonia de los Martín Fierro Federal

"Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño", continuó.

Y añadió, antes de cambiar el rumbo del discurso: "Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este".

El pedido de casamiento de Matías Alé

"Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo", dijo, mientras Guillermo Andino y Pamela David, los conductores de la entrega de premios, llamaban a Martina al escenario.

El actor preguntó a los presentes si podía tomarse unos minutos más para dar su discurso, y cuando Martina llegó junto a él, Matías dijo: "Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá".

En lugar de sacar un anillo de compromiso, Alé mostró una pequeña alpargata. "No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa", explicó.

"Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?", preguntó Matías.

"Sí, obvio", respondió Martina, visiblemente emocionada, mientras se fundía en un abrazo con su ahora futuro esposo.

Tras la entrega de premios, Martina le dedicó una tierna historia a Matías en sus redes sociales: "Merecido es poco. Te amo y te felicito siempre. No paras de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa y claro que sí".