De los Oscar a una demanda por plagio: la dura acusación contra Alexander Payne y su película "The Holdovers"

El guionista de la película animada Luca , Simon Stephenson , ha demandado a Alexander Payne por infracción de derechos de autor, acusando al director de plagiar su guion para la cinta nominada a los Oscar The Holdovers .

En una demanda presentada el miércoles ante un tribunal federal de California, Stephenson acusa a Payne de haber copiado elementos clave de su guion, "Frisco" , y haber añadido cambios superficiales para evitar la apariencia de plagio. Afirma que el director leyó su guion en 2013 y nuevamente en 2019 antes de que Payne contactara al guionista David Hemingson para colaborar en el proyecto.

Stephenson solicita una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada y una orden judicial que, de concederse, prohibiría la explotación posterior de la película. La demanda nombra a Payne, Hemingson, al productor Mark Johnson, a las productoras Gran Via, Honest Scholar y Mirax, y a las distribuidoras Focus Features y Universal Home Entertainment.

“A menudo se dice que los guiones son el plano de una película”, afirma la demanda. “Los acusados construyeron su película utilizando Frisco como plano”.

Ambos dramas presentan protagonistas gruñones encargados de cuidar adolescentes: "The Holdovers" sigue a un profesor de internado y "Frisco" a un pediatra. Este último figuró en 2013 en la Black List, que premia los mejores guiones no producidos del año.

En 2024, The Holdovers fue nominada a cinco premios Oscar, incluyendo uno a mejor guion. En vísperas de la ceremonia, se informó que Stephenson llevó la disputa al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) con documentos que, según él, demostraban que Payne había plagiado su guion. El sindicato finalmente determinó que no era el foro adecuado para la disputa, ya que las reclamaciones por infracción de derechos de autor no son arbitrables ante el WGA, aunque la resolución del caso aún no está clara.

Stephenson, cuyos créditos como guionista incluyen Paddington 2 y The Electrical Life of Louis Wain, afirma que se pueden apreciar "rastros estilísticos" de "Frisco" en The Holdovers.

En entrevistas, Payne ha reconocido abiertamente que se inspiró en la película francesa de 1935, Merlusse, que también explora la figura de un profesor que cuida a sus alumnos en un internado. Comentó que llevaba tiempo queriendo rodar una película ambientada en un internado y que se lo pidió a Hemingson, quien había escrito un episodio piloto para televisión ambientado en una escuela que nunca llegó a producirse.

La demanda argumenta que Payne y Hemingson pueden haber tomado prestada la premisa de The Holdovers de Merlusse, pero que la estructura de su guion la tomaron de Frisco.