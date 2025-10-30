En la previa a lo que serán sus shows en Argentina, Oasis está celebrando los 30 años de "Wonderwall" lanzando una edición limitada de la caja recopilatoria de sencillos de 7 pulgadas "(What's The Story) Morning Glory?".
Oasis celebra los 30 años de "Wonderwall" con un nuevo lanzamiento
La canción sigue siendo el mayor éxito de los íconos del Britpop de Manchester y ha sido un elemento básico de sus conciertos en vivo desde su primer lanzamiento.
Para conmemorar los 30 años del tema, Liam y Noel Gallagher han anunciado una edición limitada de la caja recopilatoria de sencillos de 7 pulgadas "(What's The Story) Morning Glory?", una réplica de la caja de CD estilo cigarrillos de 1996, muy coleccionable.
Cómo es el nuevo lanzamiento de Oasis por los 30 años de "Wonderwall"
En la caja recopilatoria se incluyen cuatro sencillos de 7 pulgadas, con las versiones remasterizadas de 2014 de "Wonderwall", "Some Might Say", "Roll With It" y "Don't Look Back In Anger", así como sus caras B originales.
Su lanzamiento está previsto para el 12 de diciembre (y ya se puede reservar aquí ). Llega poco después de la edición de lujo del 30 aniversario de "(What's The Story) Morning Glory?", que incluía una nueva versión acústica de "Wonderwall" y alcanzó el número dos en la lista oficial de álbumes del Reino Unido.
Desde que Oasis inició su reunión en 2025, ha habido numerosas reediciones y lanzamientos diferentes. Entre ellos se incluye la reedición del 25 aniversario de su álbum en directo en el estadio de Wembley, "Familiar To Millions", que salió el mes pasado, así como la reedición del 25 aniversario de su cuarto álbum de estudio, "Standing On The Shoulder Of Giants".
Una de sus reediciones más importantes llegó en julio, casi al mismo tiempo que comenzaban las fechas de la gira por el Reino Unido, y fue una caja recopilatoria que contenía todos sus álbumes juntos en un solo lugar.
