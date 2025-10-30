Empieza a cotizar el primer Fondo Común de Inversión cerrado para impulsar el crédito hipotecario en dólares

Los créditos tienen un plazo de cinco años, cubren hasta el 35% del valor de la propiedad y requieren una relación ingreso-cuota del 40%. Los inversores, en tanto, cuentan con la seguridad de la garantía hipotecaria, posibilidad de negociación en el mercado secundario y rescate anual a partir del tercer año.

Luego de su lanzamiento y aprobación por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en agosto, el primer tramo del fondo se emitió el jueves 16 de octubre y obtuvo un importante interés por parte de inversores que buscan poner fondos a disposición de familias argentinas que estén buscando comprar una casa.

“La puesta en marcha de este Fondo y el apetito que encontramos en los inversores muestran que hay una Argentina que, más allá de la incertidumbre de esta coyuntura, apuesta aquí y ahora al potencial de largo plazo del país”, dijo Juan Politi, vicepresidente de Allaria .

“Nuestro papel como jugador central del mercado de capitales es crear instrumentos eficientes y confiables como este para canalizar recursos que dinamicen a la economía real del país, en este caso en un sector clave como el real estate”, agregó Néstor De Cesare, presidente de Allaria Fondos.

A su vez, Gonzalo Estivariz, co founder de Lendar, realzó que para la empresa “este hito es un paso más en el objetivo de facilitar el acceso al crédito hipotecario” y remarcó que el Fondo “logra potenciar el trabajo que venimos realizando desde Lendar para ofrecer alternativas por fuera del sistema bancario”.

El Fondo está estructurado por Allaria, especialista en mercado de capitales, y Lendar, la primera empresa de créditos colaborativos de la Argentina. Allaria Fondos participará como Gerente del Fondo, estructurando y administrándolo; Allaria Alyc, como organizador y colocador del producto; y el Banco Comafi será el Agente de Depósito y Custodia. El mercado secundario de quienes quieran comprar o vender su participación en el fondo se realizará desde BYMA.

La primera emisión del Fondo Allaria Lendar fue de USD 3,1 millones, en línea con la proyección que se realizó al momento del lanzamiento. El fondo podrá crecer hasta llegar a los USD 100 millones con futuras aperturas de su patrimonio, en la medida que la demanda de créditos hipotecarios siga firme y haya condiciones de estabilidad en los mercados de capitales.

Los créditos que entregará el fondo tienen un plazo de cinco años, cubren hasta el 35% del valor de la propiedad y requieren una relación ingreso-cuota del 40%. Los inversores, en tanto, cuentan con la seguridad de la garantía hipotecaria, posibilidad de negociación en el mercado secundario (con Allaria como market maker) y rescate anual a partir del tercer año.