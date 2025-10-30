Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 canciones para recordarlo

En el día en que el Diez estaría cumpliendo años, un repaso canciones dedicadas a su figura.

El arte es una de las tantas formas de continuar con el legado de Diego Maradona , en este caso y en el día que hubiese cumplido 65 años, lo recordamos desde la música.

Se sabe que Diego era un ferviente adepto a la música , ha llegado a grabar algunas participaciones, y en más de una oportunidad se lo vio en televisión entonando algún tango o alguna canción dedicada a él mismo.

Interpretada por leyenda del cuarteto, Rodrigo Bueno , esta canción es considerada como un clásico ya que narra la historia del ascenso del 10 a la grandeza. "Sembró alegría en el pueblo, Regó de gloria este suelo..." cantaba el ídolo cordobés.

"Si yo fuera Maradona, viviría como él", dice en el primer verso de la canción escrita por Manu Chao en 2007. En video de "La vida tómbola" se lo ve al propio "Pelusa" presenciando en vivo en una calle al momento en que el musico interpreta la canción, este momento da cierre al filme Maradona by Kusturica .

"Maradó"

Los Piojos dieron vida a este memorable hit en 1997, que estuvo en el tope de todos los rankings de la época y quedó inmortalizada como uno de los temas más representativos de la vida de Maradona. "Y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va..."

image.png

"Santa Maradona"

Mano Negra, la banda francesa que fuera liderada por Manu Chao, hizo uno de los mejores temas dedicados al Diez, que repasa su carrera y que se convirtió en un clásico. "Santa Maradona reza por mi"

"¿Qué es Dios?"

Las pastillas del abuelo compuso este que tiene una de las frases más emblemáticas y utilizadas en este último tiempo: "Pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro".

"Maradona"

Andrés Calamaro expresó toda su admiración hacia Maradona con un tema que pudo cantar junto a Diego en el escenario. "Maradona no es una persona cualquiera" dice el salmón.

"Para siempre Diego"

Si bien Los Ratones Paranoicos escribieron junto a Andrés Calamaro "Para siempre", la banda estrenó esta nueva versión el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera cuando se realizó el partido homenaje a Maradona. "Para el pueblo lo mejor Diego Armando Marado..."

"Capitán Pelusa"

Los Cafres y su reggae también le dedicaron un tema a Diego, fue en su disco "Suena la alarma" de 1997. "Pelusa, no se lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente no te cuestiona no se resiente te espera, con un grito caliente".

image.png

"Maradona Blues"

Claudio Gabis y Charly García, dos grandes del rock nacional también se acordaron de Diego con un tema que fue una catarsis por el devastador doping positivo en Estados Unidos 1994.

"El mundo a mis pies"

“Un pequeño homenaje al más grande del mundo”, anunciaron los intrigantes de banda La Beriso sobre el lanzamiento de “El mundo a mis pies”, tema que le dedicaron a Diego Maradona a pocos días de su muerte.