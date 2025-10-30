Un falso productor de Hollywood fue condenado a 146 años de prisión por dos asesinatos y varias violaciones







David Pearce, quien se autodenominaba "profesional del entretenimiento", suministró GHB y fentanilo a dos mujeres, provocándoles una sobredosis.

Pearce fue condenado por la muerte de dos mujeres y varios casos de violación.

David Pearce, un violador en serie que atraía a mujeres a su círculo diciéndoles que era productor de Hollywood fue condenado a 146 años de prisión por drogar fatalmente a una modelo y a su amigo arquitecto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jueza Eleanor Hunter del Tribunal Superior de Los Ángeles dictó sentencia el miércoles tras la condena de Pearce por dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola. También fue declarado culpable de agresiones sexuales —incluidos tres cargos de violación, dos de penetración sexual forzada y uno de violación de una víctima inconsciente y otro de sodomía forzada— contra otras siete víctimas entre 2007 y 2021.

Cómo fue el caso por el que fue condenado el falso productor de Hollywood Las dos mujeres fallecidas, que murieron por sobredosis de fentanilo, conocieron a David Pearce en una fiesta en un almacén del este de Los Ángeles en 2021, antes de que él las drogara en su apartamento de Beverly Hills. Giles falleció antes de llegar al hospital, mientras que Cabrales-Arzola murió once días después. Una investigación iniciada tras sus muertes reveló que Pearce había violado a varias mujeres durante más de una década.

“Esta sentencia hace justicia, largamente esperada, a Cabrales-Arzola, Giles y a las valientes víctimas de agresión sexual que se atrevieron a denunciar”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman. “Las víctimas no solo fueron agredidas sexualmente, sino que las vidas de Cabrales-Arzola y Giles fueron truncadas de una de las maneras más devastadoras: una agresión sexual inducida por fentanilo a manos de Pearce”.

Siete mujeres testificaron sobre delitos sexuales cometidos por Pearce, quien se describió a sí mismo como un “profesional del entretenimiento”, aunque no parece tener ningún crédito como productor.

A principios de este año, un jurado no logró un veredicto unánime contra Brant Osborn, acusado de dos cargos de complicidad en el homicidio. Se le imputó haber acompañado a Pearce a su apartamento, donde drogó a las mujeres. Se espera que sea sometido a un nuevo juicio.

Temas Hollywood

Violación