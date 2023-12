Megadeth sumó una segunda fecha en Argentina por entradas agotadas

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista.

A lo largo de su extensa carrera, entre otros álbumes, se destacan "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" y "Super Collider".

Entradas para Megadeth en Argentina

Los tickets para la segunda fecha de Megadeth en Argentina están disponibles en la página oficial del estadio.

Para comprar los tickets, los fans deberán estar registrados con un correo electrónico y datos personales. Los precios oscilan entre los $39.000 y los $72.000 más el costo del servicio (Campo Delantero $72,000; Campo Trasero $55,000; Plateas de $39,000 a $70,000).

Según precisaron en su comunicado, también lanzarán "paquetes VIP de Megadeth, que incluyen preguntas y respuestas VIP, y encuentros y saludos con los miembros de la banda".