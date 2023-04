Meryl Streep ganó el premio Princesa Asturias de las Artes

"Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos", prosiguió el jurado.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según su fundación, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".

En esta edición concurrían al galardón de las Artes un total de 44 candidaturas de 20 nacionalidades.

La carrera de Streep está llena de papeles memorables, como los de "Kramer vs Kramer" (1979), "The French Lieutenant's Woman" (1981), "Sophie's Choice" (1982), o "Out of Africa" (1985).

Este premio es el primero de los ocho que se concederán a uno por semana a personas o instituciones destacadas en diversos ámbitos a nivel mundial.

En 2022, el galardón de las artes recayó en dos figuras del flamenco, la cantaora Carmen Linares y la coreógrafa María Pagés.

En este apartado han sido honrados en el pasado personajes del séptimo arte como Woody Allen, Martin Scorsese y Pedro Almodóvar, arquitectos como Óscar Niemeyer, Frank Gehry y Santiago Calatrava y músicos como Ennio Morricone, Paco de Lucía y Bob Dylan.

Estos premios, instituidos en 1981, están dotados con 50.000 euros (unos 55.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por los reyes en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.