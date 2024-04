Michael J. Fox reveló que esta dispuesto a volver a actuar, si se cumplen ciertas condiciones

El último rol del protagonista de Volver al futuro fue en una participación de dos episodios del spin-off de The Good Wife, The Good Fight, en 2020.

"Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial" , dijo Fox en una nueva entrevista con Entertainment Tonight. "Me dedicaría a actuar si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo".

Las razones de Michael J. Fox para dejar de actuar

Fox relató su decisión de dejar de actuar en una entrevista de 2023 con Empire . Habló sobre aparecer en dos episodios del spin-off de The Good Wife, The Good Fight, en 2020 y sobre tener dificultades para recordar sus líneas.

“Pensé en Érase una vez en Hollywood. Hay una escena en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ya no recuerda sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita a sí mismo en el espejo. Simplemente una locura”, dijo Fox a la revista. “Tuve un momento en el que me miraba en el espejo y pensé: 'Ya no puedo recordarlo'”.

Fox dijo que se dijo a sí mismo: "Bueno, sigamos adelante" y que la decisión finalmente "fue pacífica". Ahora está reconsiderando las cosas.