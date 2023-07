Mick Jagger cumple 80 años: cuando el rock le gana al tiempo

El 26 de julio de 1943 llegaba al mundo en Dartford, Kent, Inglaterra, Michael Phillip Jagger, Mick para los amigos. Aunque fue criado para seguir la carrera de su padre (un reconocido profesor de educación física), Jagger siempre se interesó por la música. Se refirió a este hecho en el libro "According to The Rolling Stones" de la siguiente manera: "Siempre canté de niño. Yo era uno de esos niños a los que les gustaba cantar. Algunos niños cantan en coros, otros prefieren presumir delante del espejo. Yo estaba en el coro de la iglesia y también me encantaba escuchar a los cantantes en la radio, en la televisión y en las películas".