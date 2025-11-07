Chau oversize: las 3 remeras que serán tendencia este verano 2026 por ser más prácticas y elegantes







Las nuevas tendencias apuntan a modelos que combinan comodidad, practicidad y un estilo elegante que se adapta a cualquier ocasión.

Chau oversize: las 3 remeras que serán tendencia este verano 2026. Freepik

La moda está en constante cambio. Con cada nueva etapa del año, aparecen nuevas prendas en tendencia y otras pasan al olvido. De esta forma, el verano 2026 ya tiene sus protagonistas: las remeras oversize y los tops quedaron en el olvido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las nuevas tendencias apuntan a modelos que combinan comodidad, practicidad y un estilo elegante que se adapta a cualquier ocasión. Por ese motivo, las marcas y diseñadores más importantes del país ya anticipan que las remeras que se vienen son versátiles, frescas y fáciles de combinar.

Las tres tendencias para este verano La clave de estas prendas está en la comodidad y la versatilidad. Los nuevos modelos en tendencia permiten armar looks frescos y elegantes sin esfuerzo, y se adaptan a distintos cuerpos y estilos. Además, son fáciles de conseguir y de mantener, lo que las convierte en una opción ideal para el ritmo acelerado del verano.

remera boxy fit Remera Boxy. GEMINI AI Remera “cropped boxy”: se caracteriza por su corte recto y hasta la cintura, ni tan corto como un top ni tan largo como una oversize. Es ideal para quienes buscan un look relajado pero sin perder el estilo. Se adapta tanto a bermudas y jeans, como a shorts y faldas. Es perfecta para los días de calor intenso.

remera basica Remera básica. GEMINI AI Remera “fitted básica”: la remera clásica. Nunca falla. Este verano vuelve con todo en su versión ajustada al cuerpo, de algodón liviano y colores neutros. Es la opción más práctica para armar un outfit rápido y elegante, ya sea para ir a la oficina o para una salida con amigos.

remera musculosa Remera musculosa con hombreras. GEMINI AI Remera “musculosa con hombreras”: para quienes buscan un poco más de actitud, la musculosa con hombreras se impone como la favorita. Aporta estructura y sofisticación, y se puede usar tanto de día como de noche. Combinada con pantalones sastreros o bermudas, logra un look moderno y canchero. Por otro lado, la recomendación de los expertos es apostar por colores neutros y telas livianas, y animarse a jugar con accesorios. El truco está en la simpleza y en elegir prendas que te hagan sentir comodidad.

Temas Moda