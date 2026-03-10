Moria Casán habló de la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "La pareja se tomó una pausa" + Seguir en









La conductora se refirió a la situación que atraviesan los actores tras las versiones de infidelidad y la reciente internación del actor. También reveló que conocía detalles del conflicto desde hace tiempo.

Moria Casán se refirió públicamente a la situación que atraviesan Luciano Castro y Griselda Siciliani y aseguró este martes que la relación entre ambos atraviesa un momento de distanciamiento. Según afirmó, la pareja decidió tomarse una pausa tras la crisis que se desató en las últimas semanas.

Durante sus declaraciones, la conductora contó que Castro se acercó a hablar con ella cuando estalló el escándalo vinculado a un presunto mensaje que el actor habría enviado a otra mujer, episodio que generó fuerte repercusión mediática.

“Luciano apareció acá el primer día. Cuando se mandó el ‘hola guapa’ y se armó todo ese quilombo, estaban en Mar del Plata”, relató Casán al recordar cómo se inició la controversia.

Griselda Siciliani Moría Casán Netflix Griselda Siciliani interpreta a Moria Casán en la serie biográfica sobre la vedette, uno de los proyectos televisivos más comentados del último tiempo. La actriz también señaló que el vínculo entre Castro y Siciliani comenzó a deteriorarse tras ese episodio. “Lamentablemente la pareja se tomó una pausa. Yo sabía lo que estaba pasando, pero me pidió silencio y se respetó”, explicó.

Casán agregó que, pese a que el actor le había anticipado que le concedería una entrevista tras el conflicto, finalmente habló con otro programa televisivo. De todos modos, aseguró que respeta los tiempos personales de los protagonistas.

“No lo quiero presionar. Tampoco es que soy tan amiga de ellos. Fue una relación que se dio de manera muy natural porque vinieron a verme con Siciliani y ahí surgió una amistad muy reciente”, comentó. La recuperación de Luciano Castro En paralelo a la crisis sentimental, Luciano Castro atraviesa un proceso de recuperación personal luego de haber estado internado durante 18 días en un centro de salud mental, a donde ingresó voluntariamente tras atravesar un cuadro de depresión. Tras recibir el alta médica, el actor continúa con tratamiento ambulatorio y controles periódicos, mientras se enfoca en su bienestar emocional y en su vida familiar. En ese contexto, mantiene especial cercanía con sus hijos menores, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Sabrina Rojas.