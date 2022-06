“Mr. Bean”: “El chiste siempre tiene el potencial de ofender”

“Me parece que el fin de la comedia es ofender, o tener el potencial de ofender, y no se puede vaciar de ese potencial”, dijo Atkinson sobre la “cultura de la cancelación”. “Todo chiste tiene una víctima. Esa es la definición de un chiste. Se hace que alguien, algo o una idea quede en ridículo”. Cuando se le preguntó si la comedia sólo debería burlarse de los poderosos, como en las burlas políticas por ejemplo, y no dirigirse a los que no tienen poder, Atkinson respondió: “Creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir sobre qué se pueden hacer chistes. ¿Por qué sólo hay que ridiculizar a los de arriba? ¿Qué pasa si hay alguien extremadamente engreído, arrogante, agresivo, pagado de sí mismo, que resulta ser socialmente no poderoso? No todos los que merecen burla están en las cámaras del parlamento o en las monarquías”. “Hay mucha gente extremadamente presumida y autosatisfecha en los estratos bajos de la sociedad, que también merece que se hagan chistes sobre ella”, añadió el comediante. “En una sociedad libre de verdad, se debería permitir hacer bromas sobre absolutamente todo”. Y concluyó: “No todos los chistes son para todos”.