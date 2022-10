Murió Angela Lansbury, la actriz de "Reportera del crimen"

Lansbury, quien encarnó a una escritora de temas de misterio en la serie de televisión estadounidense de "Reportera del Crimen" ("Murder, She Wrote"), "murió pacíficamente mientras dormía" en su casa en Los Ángeles, según un comunicado emitido por sus hijos. La actriz estaba a solo cinco días de cumplir 97 años, según el comunicado.

En el cine, Lansbury realizó fascinantes actuaciones secundarias, incluido su debut cinematográfico cuando era adolescente interpretando a la intrigante sirvienta cockney en "La luz que agoniza" ("Gaslight") en 1944, como la condenada Sibyl en "El retrato de Dorian Gray" en 1945 y como la malvada y manipuladora Laurence en "El embajador del miedo" (The Manchurian Candidate) en 1962.

Los tres papeles le valieron nominaciones al Premio de la Academia.

Casi siete décadas después de su primera película, recibió un Oscar honorífico por su trayectoria a los 88 años en noviembre de 2013. Los ganadores del Premio de la Academia Geoffrey Rush y Emma Thompson ofrecieron un homenaje a Lansbury en la ceremonia.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen "National Velvet" (1944), "The Dark At the Top of the Stairs" (1960), "Bedknobs and Broomsticks" (1971) y "The Mirror Crack'd" (1980).

Lansbury ganó cinco premios Tony por sus actuaciones en Broadway como la madre de Gypsy Rose Lee, Mama Rose, en "Gypsy", la cocinera de pasteles de carne humana en "Sweeney Todd", la condesa Aurelia en "Dear World" y la clarividente Madame Arcati en "Espíritu alegre".

Lansbury mantuvo un programa de actuación agotador hasta bien entrada la década de los 80, apareciendo en Broadway en 2012 en "The Best Man" junto a su colega octogenario James Earl Jones.