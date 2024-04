Murió Damián González Almirón, reconocido influencer y luchador argentino de MMA

WhatsApp Image 2024-04-18 at 07.48.44.jpeg Damián González Almirón, el influencer y deportista oriundo de La Plata que murió el domingo pasado.

En su última publicación en Instagram, González Almirón escribió: "Me paso a lo largo de la vida , de conocer distintos ambientes y vivir distintas experiencias, situaciones que me hicieron adaptarme y aprender que no tenía que seguir ahí ,gracias a eso hace bastante estamos acá ayudando a todos a sacar su mejor versión". Tras la difusión de la triste noticia, sus seguidores comentaron algunos de sus posteos con mensajes de despedida.