Murió el cantante brasileño Netinho, autor del tema "La isla del sol"

El reconocido artista fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin en marzo de 2025.

El cantante brasileño Ernesto de Souza Andrade Júnior , más conocido como Netinho , murió este martes a los 60 años, tras permanecer internado en un hospital de Salvador de Bahía, mientras luchaba contra un linfoma no Hodgkin desde 2025.

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Netinho tuvo una extensa carrera musical y se hizo mundialmente conocido por su canción "Milla" , que en la Argentina fue cantada al español y conocida como "La isla del sol" , durante los años noventa.

El artista brasileño fue diagnosticado con este tipo de cáncer en marzo de 2025 tras sentir fuertes dolores en sus piernas, lo que le provocó la suspensión de su agenda y el inicio de un tratamiento oncológico.

" Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador , Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo", escribió su equipo en las redes sociales, tras conocerse el deceso.

A los 16 años ingresó a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, mientras alternaba los estudios con presentaciones musicales.

En 1988, debutó como vocalista de la Banda Beijo durante el Carnaval de Salvador y ese mismo año alcanzó notoriedad nacional con el tema “Beijo na Boca”.

Posteriormente tuvo otros éxitos como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”, pero en 1996se hizo muy famoso al lanzar ya como solista el tema "Milla, que hizo más popular al axé no sólo en Brasil sino en gran parte del mundo.

En la Argentina, ese tema fue grabado en castellano por Leo García, bajo el nombre "La isla del sol", que fue un éxito en todas las radios y discotecas. También era parte del repertorio de la banda El Símbolo.

El cantante estuvo casado entre 1997 y 2003 con la periodista Mariana Trindade, con quien tuvo una hija, llamada Bruna.

Durante 2013 sufrió tres ACV que lo obligaron a permanecer alejado de los escenarios durante aproximadamente cuatro años.

Por otra parte, Netinho también incursionó en la política de su país, ya que en 2022 se postuló como diputado federal por el Partido Liberal (PL), aunque no resultó electo.

Asimismo, reveló que era seguidor del ex presidente Jair Bolsonaro y participó en actos de apoyo en 2021, mientras que en 2023 expresó a través de sus redes sociales su decepción con la falta de resultados concretos de algunos parlamentarios de derecha que había apoyado, por lo que se alejó de la política.