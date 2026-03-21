El exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en el partido bonaerense de Morón, institución que él mismo había fundado en 1995.
Murió el exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira
El músico se encontraba en la escuela de percusión "La Chilinga" cuando sufrió un infarto. Buira participó en la grabación de los primeros cinco discos de la mítica banda.
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El músico se descompensó cerca de las 4 de la madrugada. Un amigo que se encontraba en el lugar lo halló pidiendo ayuda, ya que tenía dificultades para respirar. Al intentar asistirlo, Buira volvió a descompensarse y perdió el conocimiento.
Murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos
La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte, tramitada en la UFI 8 de Morón. Según supo Infobae, el hombre padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que haya intervención de terceras personas.
Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.
Buira, el primer baterista de la banda
Hace casi 40 años, en Ciudad Jardín, Buira fundó junro a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le darían forma a Los Piojos.
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