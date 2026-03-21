Murió el exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira + Seguir en









El músico se encontraba en la escuela de percusión "La Chilinga" cuando sufrió un infarto. Buira participó en la grabación de los primeros cinco discos de la mítica banda.

Buira fue baterista durante los 5 primeros discos de la banda. @ospiojosoficial

El exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en el partido bonaerense de Morón, institución que él mismo había fundado en 1995.

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El músico se descompensó cerca de las 4 de la madrugada. Un amigo que se encontraba en el lugar lo halló pidiendo ayuda, ya que tenía dificultades para respirar. Al intentar asistirlo, Buira volvió a descompensarse y perdió el conocimiento.

daniel buira El músico se descompensó cerca de las 4 de la madrugada cuando un amigo lo halló pidiendo ayuda. @lospiojosoficial Murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte, tramitada en la UFI 8 de Morón. Según supo Infobae, el hombre padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que haya intervención de terceras personas.

Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.

Embed - Los Piojos on Instagram: "Gracias a todos los que nos acompañaron en este reencuentro maravilloso, nos hicieron muy felices" View this post on Instagram Buira, el primer baterista de la banda Hace casi 40 años, en Ciudad Jardín, Buira fundó junro a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le darían forma a Los Piojos.





Para 1989, asentó su formación con la llegada de Andrés Ciro Martínez quien, aparte de cantar y reemplazar a Chávez, se desempeñó como armonicista y letrista. Buira, como parte de los primero cinco discos de la banda, estuvo presente en el show de reencuentro realizado en junio de 2025, en el estadio River Plate.