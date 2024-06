Murió el humorista e influencer Coco Martínez: la sentida despedida de su novia

La joven publicó un video en la cuenta de Instagram de Martínez, que tiene 176 mil seguidores, en la que explicó que, si bien tuvo un episodio de dengue, el deceso de su novio “fue a raíz de que él tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía”.

“O sea, su cuerpo no lo manifestaba de una forma que lo haya hecho preocuparse antes. Además de que era muy fóbico de los médicos y muy reticente a los controles y todas esas cosas”, agregó,

“Coquito falleció ayer… no quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que él estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo”, señaló en otro tramo del video.

“Cuando me sienta mejor hay cosas que sí me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana. Les comento porque él no compartía mucho en lo privado, sino que se centraba en las cosas que los hacían reír a ustedes”, cerró a pura lágrima.

image.png

“Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día”, escribió la joven en uno de los posteos de este martes.