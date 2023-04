Murió José Luis Gozalo, exmánager del astro del cuarteto cordobés Rodrigo

Su hija, Analía , lo despidió en las redes sociales con un sentido y emotivo mensaje: “ Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz”.

Y agregó: “Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad”.

Por su parte, Luis Ventura remarcó en un mensaje emitido en redes sociales: “Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical”.

Vale recordar que la muerte de Rodrigo fue tema de consulta permanente a Gozalo, y él mismo había manifestado que para él la muerte de Rodrigo fue un accidente, aunque para la compañía discográfica eso no fue así.