Santiago Motorizado presentó su álbum solista en vivo y tuvo invitados sorpresa

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado amplió su faceta de artista como cantautor y presentó en el Gran Rex su álbum “El Retorno”. Con Dillom como una de las sorpresas, guiños hacia sus canciones para Okupas y una emoción indiscutida, Santiago iluminó la noche porteña.

Letras cargadas de profundidad, melodías intensas y una voz que perfora la sensibilidad de sus seguidores. Santiago Ariel Barrionuevo , el cantante, compositor y artista visual de La Plata conocido como Santiago Motorizado , creó una atmósfera especial al presentar en el Gran Rex “El Retorno” , su primer álbum como solista.

El líder de la reconocida banda de rock indie Él Mató a un Policía Motorizado , brindó una noche completa: un setlist de 27 canciones , un show de dos horas, guiños a sus producciones para Okupas y su banda, y la presencia de Dillom y Blair como artistas invitados de lujo. Una mezcla de nostalgia y un choque entre lo antiguo y lo novedoso.

Con su característico humor y relajación, Santiago logró crear un clima de cercanía y proximidad con los casi tres mil espectadores que asistieron al Gran Rex. Un gran espacio con la sensación de tener al artista mano a mano.

“ La Revolución ”, “ Muchacha Ojos Negros ”, “ Mil Derrotas ” y “ El Tesoro ”, fueron algunos de los hits que sonaron en la noche porteña.

Santiago Motorizado en el Gran Rex

Tras dos décadas como líder de su banda, Santiago amplió su faceta de artista como cantautor y presentó su álbum “El Retorno” que combina su característico rock indie y alternativo, con letras que reflejan sus recorridos emocionales y deseos. Con “nena” como palabra insignia del artista, “Soy Rebelde” abrió la noche para continuar con “Polvo De Estrellas”, “Google Maps” y “El Pastor Me Dio Su Mano”. La alternancia entre los temas nuevos y los que pertenecen al soundtrack que realizó para Okupas en 2021, generó un equilibrio perfecto.

El minimalista escenario contó con la presencia de 6 instrumentistas, juego de luces y una pantalla de fondo que proyectaba imágenes para complementar los temas. “Muchacha De Los Ojos Negros” reveló esa versatilidad vocal y musical que posee Santiago para combinar el rock junto al tango y el folclore.

Dillom y Blair, los invitados sorpresa de la noche

En un interesante choque generacional, la joven cantante argentina Blair se subió al escenario para interpretar en dúo “Mil Derrotas” y generar un profundo y emotivo clima. Ese ambiente se rompió rápidamente con la llegada de Dillom en “Cirugía”, el cantante y rapero argentino con una presencia y actitud únicas que elevaron la energía del público.

santiago motorizado (3) Los artistas argentinos Dillom y Blair agregaron como artistas invitados un aire fresco, juvenil y enérgico. @charlieriobueno

“Jazmín Chino”, “El Gomoso” y “Amor En El Cine”, fueron la triada elegida para cerrar por completo la presentación del nuevo disco y para darle pie a una seguidilla de temas en acústico de Él Mató a un Policía Motorizado. Con los seguidores contemplativos y sin miedo a los momentos de silencio, Santiago interpretó con pureza y sentimiento “El Tesoro”, “La Noche Eterna” y “Chica De Oro”.

El cierre definitivo llegó con el regreso de la banda y “You Are So Beautiful”. Entre risas, momentos enérgicos y otros más tristes y nostálgicos, Santiago Motorizado realizó oficialmente una presentación que le hace honor a su comienzo de camino como gran artista solista.