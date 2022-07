Murió Monty Norman, autor del tema de “James Bond”

El compositor británico Monty Norman, autor del tema musical original de las películas de James Bond, murió ayer a los 94 años. “Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Monty Norman el 11 de julio de 2022, tras una breve enfermedad”, subrayó un comunicado en su página web, ilustrado por una foto en blanco y negro del compositor. En un primer momento, los productores se mostraron escépticos respecto al tema musical de las películas de Bond, creado para la primera de ellas: “El satánico Dr. No” (1962), y le pidieron a John Barry (muerto en 2011 y autor de músicas como la de “África mía”) que la modificase. Barry reivindicó por ello la paternidad de la obra, pero en 2001 Monty Norman ganó un proceso en difamación contra el diario británico The Sunday Times, que la atribuía a Barry. Nacido en Londres, Norman se apasionó por la música de Eric Clapton y The Beatles, y consiguió su primera guitarra a los 16 años. Entre los años 1950 e inicios de los 1960, cantó en grupos de jazz, como los de Cyril Stapleton, Ted Heath y Nat Temple. Junto a Benny Hill, recorrieron las ciudades de Reino Unido con un espectáculo cómico. Después empezó a componer y escribir canciones para Cliff Richard y Tommy Steel, uno de los pioneros del rock en Reino Unido, y en comedias musicales (“Make Me An Offer” y “Expresso Bongo”).