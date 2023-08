Murió Sixto Rodríguez, el músico que no sabia que era el ídolo de millones de personas

Tanto ese álbum como su sucesor, "Coming From Reality", grabado en Londres al año siguiente por Steve Rowland, fueron un fracaso comercial y, en diciembre de 1971, Sussex había abandonado a Rodríguez. El músico desapareció del panorama musical y, según sus palabras, “volvió a trabajar” como peón, haciendo demoliciones, reformas y reformas de viviendas.

El impensado éxito de Rodríguez

Sin embargo, sin que Rodríguez lo supiera mientras instalaba paneles de yeso, sus grabaciones inusuales y conmovedoras: material descarnado y callejero como "Sugar Man", "I Wonder" y "Climb Up On My Music" que combinaban el folk-rock de Bob Dylan y letras socialmente comprometidas con una producción sofisticada- habían alcanzado un éxito impensado en algunos territorios internacionales.

En Sudáfrica, su disco “Cold Fact” se convirtió en una sensación underground a principios de los 70. Un ejecutivo de un sello sudafricano que publicó el álbum de Rodríguez estimó que vendió medio millón de copias. Allí su música se convirtió en un símbolo en la lucha contra el Apartheid, llegando a ser más famoso que Elvis, The Beatles y Los Rolling Stones.

Durante años, habían circulado rumores en Sudáfrica de que Rodríguez estaba muerto, que se había suicidado en el escenario, disparándose o prendiéndose fuego. En 1997, un periodista y el operador de un sitio web de admiradores, donde se representaba el rostro esquivo del artista, finalmente descubrió que el cantante, de hecho, todavía estaba vivo en Detroit.

Después de una ausencia de la música de casi 30 años, Rodríguez fue llevado a Sudáfrica para una breve serie de conciertos con entradas agotadas. Respondió memorablemente al aplauso exultante de una audiencia al comentar: "Gracias por mantenerme con vida".

Tres de los espectáculos sudafricanos sirvieron de base para una película de televisión de una hora de 2001, "Dead Men Don't Tour", dirigida por la percusionista de la gira Tonia Selley. Una década más tarde, su metraje llegó a "Searching For Sugar Man", filmado con muy poco dinero, a menudo usando su iPhone después de que se le acabó el dinero, por el director novato Bendejelloul, quien localizó a Rodríguez y su familia y asociados musicales para nuevas entrevistas.

En la película, se ve al músico vestido de negro, con sus ojos escondidos detrás de anteojos oscuros, pasea por la ruinosa casa de Detroit donde vivió durante 40 años. Allí el cantante emerge de décadas en la oscuridad para dar a conocer su historia.

“Searching For Sugar Man” el mundo conoce a Rodríguez

“Searching For Sugar Man” se convirtió en una historia cinematográfica de Cenicienta. Creó un gran revuelo en el Festival de Cine de Sundance de 2012, donde capturó el premio del público, y Sony Pictures Classics lo eligió para su distribución, recaudando unos más que aceptabes u$s3,7 millones de dólares en los Estados Unidos. También obtuvo el Premio Oscar como mejor largometraje documental.

Más de 40 años después de su lanzamiento original, los dos álbumes de Rodríguez (reeditados por la independiente Light in the Attic en 2008) finalmente ingresaron a la lista de álbumes de EE. UU. tras el éxito de la película, mientras que la banda sonora que acompaña al documental alcanzó el puesto 76. El músico, que cumplió 70 años ese año, encontró una carrera renovada en los escenarios de conciertos de todo el mundo, y así lo fue hasta el final de sus días.

Dónde ver "Searching For Sugar Man”

El documental ganador del Oscar en 2012 puede verse en https://www.documaniatv.com/biografias/searching-for-sugar-man-video_033fec27b.html